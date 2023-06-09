Скончался бывший зять Бориса Березовского Георгий Шуппе Бывший зять Бориса Березовского, бизнесмен Георгий Шуппе умер в Лондоне на 52-м году жизни

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Бывший зять российского бизнесмена Бориса Березовского, предприниматель Георгий Шуппе умер в возрасте 51 года в Лондоне. Об этом в своем аккаунте в Facebook (входит в компанию Meta, которая в России признана экстремистской и запрещена) сообщила Валерия Любимова, бывший коммерческий директор издательства «Коммерсант».

По словам Любимовой, причиной смерти Шуппе стал сердечный приступ.

Георгий Шуппе считается одним из основателей первого частного интернет-провайдера в России, Cityline, который был создан в 1996 году. К проекту присоединились Демьян Кудрявцев, Дмитрий Босов и Максим Барский. Шуппе также участвовал в создании продюсерского центра NetSkate, инвестирующего в развитие новых русскоязычных медиа.

В 2018 году британские СМИ писали, что Георгия Шуппе отравили российские спецслужбы. Подозрения на Россию пали после громкого случая об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Бизнесмена Шуппе, которого считают «врагом Путина», госпитализировали в декабре 2017 года с отравлением. Однако предприниматель выжил, а полиция закрыла дело, оставив версию сердечного приступа.

Издание приводит мнение соседей Шуппе, которые уверены, что атака на бизнесмена была заранее спланирована.

В России Георгия Шуппе обвиняли в организации убийства основателя сети магазинов «Партия» Александра Минеева. Сам же бизнесмен называет это дело политизированным.