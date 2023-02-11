Британцев напугали слова Путина о поставках истребителей на Украину Читатели DM обратились к Зеленскому после заявления Путина о поставках оружия ВСУ

Фото: shutterstock

Читатели британского издания Daily Mail отреагировали на сообщение посольства России в Лондоне о том, что Москва ответит на недружественные шаги Соединенного Королевства, включая поставку боевых самолетов Украине. По мнению читателей, украинское руководство требует от Британии слишком много, а решение английского правительства по предоставлению оружия Киеву может «всех убить».

Волнует ли Риши, что Лондон окажется на первой линии огня? <...> Ради бога, Сунак. Ты пытаешься нас всех убить? <...> Если мы предоставим истребители, значит, мы вступили в войну. Рискованное дело, — заявили в комментариях участники дискуссии.

Также читатели отмечали, что происходящее на Украине никаким образом не относится к Великобритании, по мнению комментаторов, страна уже предоставила Киеву достаточную помощь и не следует выделять денежные средства другим странам в то время, когда не решены проблемы в собственном государстве.

Зеленский, сколько денег и оружия ты еще хочешь? Ты думаешь, наши улицы вымощены золотом? — написал еще один комментатор.

В минувшую среду, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Великобритании лично попросил у Лондона боевые самолеты. Позднее агентство Reuters сообщило, что Великобритания рассматривает возможность передачи британских истребителей Киеву. Минобороны страны предстоит оценить, какие модели самолетов Лондон в теории мог бы передать Киеву.

При этом глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон не может определиться, отправлять ли Украине истребители или нет. Он уточнил, что пока правительство считает правильным воздерживаться от этого шага.

В свою очередь глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что вопрос о поставках Киеву истребителей и дальнобойного оружия решен. Он отметил, что более подробную информацию сообщит позже.