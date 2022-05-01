СК РФ зафиксировал факт затопления гражданских судов в Мариуполе Военные следователи СК РФ зафиксировали факт затопления гражданских судов в Мариуполе

Затонувший корабль в морском порту Мариуполя / Фото Николай Тришин/ТАСС

Факт затопления гражданских судов в порту Мариуполя и у близлежащей береговой линии зафиксировали военные следователи СК РФ. Об этом сообщает РИА Новости. Также следователи осмотрели ряд оставленных отступавшими украинскими войсками и уничтоженных пожаром судов.

По данным агентства, группа военных следователей СК РФ осмотрела акваторию и территорию морского порта Мариуполя. В ходе осмотра они зафиксировали факты минирования территории и затопления гражданских судов.

Также следователи провели осмотр военного катера ВМС Украины «Кременчуг», который был оставлен у причала отступавшими украинскими войсками, и остов военного корабля «Донбасс», сгоревшего при пожаре. Ещё одно гражданское судно было обнаружено затопленным в акватории близ порта.

21 апреля глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил на встрече с Путиным, что украинский город Мариуполь взят под контроль российскими военными. По его словам, сам город освобождён, однако на территории предприятия «Азовсталь» ещё остаются украинские военные.

Доцент РАНХиГС кандидат экономических наук Николай Кульбака оценил, что России на восстановление Украины нужно будет потратить сотни миллиардов долларов в течение нескольких лет.