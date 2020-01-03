Третий энергоблок Южно-Украинской АЭС отключили от сети из-за срабатывания системы автоматической защиты. Причины инцидента выясняют сотрудники предприятия.
По словам представителей станции, радиационная, противопожарная и экологическая обстановка вокруг объекта остаётся в пределах допустимых значений,
Электроэнергию на АЭС сейчас вырабатывают два энергоблока Южно-Украинской АЭС суммарной мощностью 2040 МВт.
Ранее NEWS.ru сообщал, что первый энергоблок Запорожской атомной электростанции подключили к сети после завершения планового капитального ремонта.
В настоящее время завершения работ ждут ещё пять энергоблоков. Специалисты не нашли нарушений в структуре основного оборудования и не фиксировали превышения радиационного фона.
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