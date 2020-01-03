https://static.news.ru/photo/1f722b96-2ec9-11ea-b777-fa163e074e61_660.jpg Южно-Украинская АЭС Фото: energoatom.com.ua

Третий энергоблок Южно-Украинской АЭС отключили от сети из-за срабатывания системы автоматической защиты. Причины инцидента выясняют сотрудники предприятия.

По словам представителей станции, радиационная, противопожарная и экологическая обстановка вокруг объекта остаётся в пределах допустимых значений, говорится на официальном сайте НАЭК «Энергоатом».

Электроэнергию на АЭС сейчас вырабатывают два энергоблока Южно-Украинской АЭС суммарной мощностью 2040 МВт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первый энергоблок Запорожской атомной электростанции подключили к сети после завершения планового капитального ремонта.

В настоящее время завершения работ ждут ещё пять энергоблоков. Специалисты не нашли нарушений в структуре основного оборудования и не фиксировали превышения радиационного фона.