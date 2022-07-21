Система ПВО Херсонской области вновь отразила атаку ВСУ на Антоновский мост

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

СПУ Зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-300

Система ПВО отразила попытку ВСУ нанести ракетный удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне, сообщил РИА Новости замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. По его словам, украинская сторона выпустила 12 ракет из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, все они были сбиты.

Была попытка ударить по Антоновскому мосту. Летело 12 ракет, все они сбиты ПВО, часть упала в Днепр. Попаданий и разрушений нет, — сказал Стремоусов.

Накануне Стремоусов заявил, что украинские военные выпустили по Антоновскому мосту 12 ракет из реактивных систем залпового огня HIMARS. По его словам, насчитывается восемь попаданий по объекту, остальные снаряды перехватила ПВО.

Следом движение автотранспорта по Антоновскому мосту было временно ограничено. Как сообщил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо, до окончания ремонта движение по мосту будет разрешено только легковому и пассажирскому транспорту, грузовой транспорт будет проезжать через Каховскую ГЭС.