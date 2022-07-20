ВГА: по мосту в Херсоне выпустили 12 ракет HIMARS Замглавы ВГА Стремоусов: ВСУ выпустили 12 ракет из РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне

Фото: US Army

Реактивная система залпового огня HIMARS

Украинские военные выпустили 12 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. По его словам, которые цитирует РИА Новости, насчитывается 8 попаданий по объекту, остальные снаряды перехватила ПВО. Он добавил, что информации о пострадавших на данный момент нет.

Нанесен серьезный ущерб мосту, есть серьезные разрушения. Движение по мосту пока есть, но для большегрузного транспорта он, вероятно, будет перекрываться, — сказал Стремоусов.

Он уточнил, что обстрел велся около 04:00. «Два залпа по шесть снарядов», — добавил Стремоусов.

Антоновский мост проходит через Днепр. Его общая протяженность — 1366 метров. Сооружение было введено в эксплуатацию в 1985 году.

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин накануне заявил, что ракеты для РСЗО HIMARS дальностью до 300 км уже поставлены на Украину. По его словам, после заявлений о поставках ракет дальностью до 70 км представители НМ находили обломки от снарядов дальностью 110–120 км.