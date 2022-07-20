Движение по Антоновскому мосту через Днепр ограничили в связи с обстрелами

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Антоновский мост в Херсоне

Движение автотранспорта по Антоновскому мосту через Днепр в пригороде Херсона временно ограничено в связи с обстрелами ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, до окончания ремонта движение по мосту будет разрешено только легковому и пассажирскому транспорту, грузовой транспорт будет проезжать через Каховскую ГЭС.

В связи с ремонтными работами, которые проводятся на Антоновском мосту и которые были прерваны попаданиями ракет Вооружённых сил Украины, объявляется временное ограничение движения по этому мосту, — заявил Сальдо.

Антоновский мост проходит через Днепр. Его общая протяженность — 1366 метров. Сооружение было введено в эксплуатацию в 1985 году.

Как ранее сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов, украинские военные выпустили по Антоновскому мосту 12 ракет из реактивных систем залпового огня HIMARS. По его словам, насчитывается восемь попаданий по объекту, остальные снаряды перехватила ПВО. Информации о пострадавших на данный момент нет.