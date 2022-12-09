Сирены воздушной тревоги заработали вечером в шести областях Украины

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Воздушную тревогу в пятницу вечером объявили в Одесской, Николаевской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонщины и Запорожья, передает РИА Новости. Тревога также объявлена в городе Никополь Днепропетровской области и Вознесенск Николаевской области. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, во всех указанных регионах сирены заработали одновременно.

Воздушная тревога объявлена в 21:37, — говорится в сообщении украинского ведомства.

Спустя час воздушную тревогу во всех регионах отменили.

Накануне воздушную тревогу объявляли в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Украинские СМИ в четверг сообщали о взрывах в Херсоне и Бериславе Херсонской области, также они прогремели в Одессе.

Президент РФ Владимир Путин 8 декабря заявил, что российские войска начали наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры на Украине в ответ на атаку Крымского моста. Глава государства напомнил также о других действиях Киева, в том числе о подрыве линий электропередачи в Курске, указав, что на Западе при этом никто не осуждал Украину и за прекращение подачи воды в Донецк. Путин заверил, что ничто не помешает России продолжать выполнять боевые задачи.