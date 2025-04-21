«Симпатия уменьшается»: в Польше пожаловались на нашествие украинцев Врач Саросек заявил, что пациенты польских больниц недовольны наплывом украинцев

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Пациенты польских больниц жалуются на украинцев, заявил местный врач-онколог Томаш Саросек немецкому изданию Welt Am Sonntag. По словам медика, некоторые местные жители недовольны тем, что приезжие увеличивают нагрузку на систему здравоохранения.

Тот факт, что польские пациенты жалуются на украинцев или создают впечатление, что они создают дополнительную нагрузку на польскую систему здравоохранения, соответствует общей тенденции в Польше — а именно, что симпатия к украинцам уменьшается и не все довольны, что их так много в Польше, — констатировал он.

В частности, как написано в статье, поляки жалуются на долгое ожидание приема у врача. Кроме того, они винят украинцев в том, что в больницах не хватает свободных коек.

Ранее глава Министерства обороны страны Владислав Косиняк-Камыш признал, что жители Польши шокированы роскошной жизнью украинских беженцев. Он отметил, что в этом есть некая несправедливость, поскольку граждане страны вносят свой вклад в здравоохранение, пособия и образование для украинцев.

До этого результаты опроса Центра изучения общественного мнения (CBOS) показали, что большинство жителей Польши — 67% — считают, что украинцев призывного возраста следует отправить на родину. Против возвращения военнообязанных украинцев выступают лишь 22% поляков.