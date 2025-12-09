ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 04:55

Сийярто раскрыл цели венгерской делегации в ходе визита в Россию

Сийярто: делегация Венгрии едет в РФ обговорить сотрудничество после санкций

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press
Большая делегация из Венгрии отправляется в Москву обсуждать сотрудничество в период после санкций, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, после украинского конфликта перед странами появятся новые возможности.

В международных торговых отношениях откроются новые, огромные возможности. Санкции не всегда будут с нами, поэтому мы должны быть готовы занять хорошую стартовую позицию в новый период, — написал венгерский политик.

Ранее Сийярто сообщил, что если бы европейские лидеры не препятствовали США, у Трампа были бы все шансы положить конец конфликту. Он также выразил надежду, что деньги ЕС не потекут в карманы коррумпированной украинской системы, которая не поддается «никакому контролю».

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае развязывания Европой войны с Россией Москве будет не с кем вести переговоры. Он подчеркнул, что Россия не планирует военных действий против Евросоюза, однако готова к любому сценарию развития событий. Он добавил, что РФ неоднократно заявляла о нежелании воевать с Европой, но в случае агрессии ответит немедленно.

Петер Сийярто
Венгрия
Россия
Украина
