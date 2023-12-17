Сийярто объяснил, почему не боится нападения России на Венгрию Сийярто заявил, что Россия не представляет угрозы для стран ЕС и НАТО

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Петер Сийярто

Венгрия не считает, что Россия представляет какую-либо угрозу для стран Евросоюза и НАТО, заявил министр иностранных дел и внешнеполитических связей страны Петер Сийярто в интервью французскому телеканалу LCI. По его словам, Альянс является самым сильным оборонным союзом в мире, поэтому РФ не станет начинать конфликт с его членами.

Большинство стран Европейского союза, в том числе на восточном фланге, являются членами НАТО. Не думаю, что Россия нападет на кого-то из членов НАТО, потому что НАТО — самый сильный оборонный союз в мире, — заявил Сийярто.

В соответствие с уставом НАТО любое нападение на одного из членов Альянса считается нападением на весь блок, напомнил министр. По его словам, учитывая это, не только Россия, но и кто-либо другой не станет начинать такой полномасштабный конфликт.

Ранее Сийярто заявил о намерении Венгрии наложить жесткое вето на переговоры Евросоюза о вступлении Украины в содружество. По его словам, Будапешт пойдет на это, если выяснится, что присоединение Киева нанесет ущерб интересам организации. При этом министр отметил, что решение Евросоюза по Украине не имеет никакого практического значения.