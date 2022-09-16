Швейцария приостановит обмен налоговой информацией с Россией

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Власти Швейцарии приостанавливают обмен налоговой информацией с Россией, говорится на сайте правительства республики. Причины данного решения не уточняются, сроки вступления ограничений в силу также не приводятся. Обмен производился на основании Конвенции об административной помощи в налоговых вопросах.

На своем заседании 16 сентября 2022 года Федеральный совет принял решение временно приостановить обмен налоговой информацией с Россией на основании положения о государственной политике Конвенции об административной помощи в налоговых вопросах, — говорится в сообщении.

Швейцария и Россия автоматически обмениваются налоговой информацией с 2018 года. Страны передают друг другу данные о налоговых резидентах, имеющих зарубежные банковские счета.

В марте Минфин Великобритании отказался передавать налоговую информацию РФ и Белоруссии из-за событий на Украине. Лондон перестанет снабжать обе стороны информацией, которая может привести к увеличению доходов, было сказано в письменном заявлении ведомства, направленном парламенту Соединенного Королевства.