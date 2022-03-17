Власти Великобритании отказались передавать налоговую информацию России и Белоруссии на фоне начала военной спецоперации на Украине, заявила финансовый секретарь Минфина Соединённого Королевства Люси Фрейзер. С её слов, Великобритания перестанет снабжать обе стороны информацией, способной привести к увеличению доходов, пишет ТАСС.

Великобритания замораживает налоговое сотрудничество с Россией и Белоруссией путём приостановки любого обмена налоговой информации с ними. Приостановка обмена налоговой информацией гарантирует, что Великобритания не снабжает Россию и Белоруссию информацией, которая может привести к увеличенной налоговой выгоде или доходности для них, — сказано в сообщении.

По словам Фрейзер, данная мера вступила в силу сегодня, 17 марта. Тем не менее, Фрейзер надеется, что этот шаг не помешает британским властям отслеживать соблюдение налогового кодекса в России и Белоруссии.

Напомним, 16 марта в Госдуму внесли проект поcтановления об амнистии по экономическим преступлениям небольшой и средней тяжести. Замеcтитель руководителя экспертно-правового центра уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Наталья Рябова прeдложила распространить её и на тяжёлые экономические преступления.

Закон, продлевающий сроки освобождения участников амнистии капиталов от уголовной ответственности по ряду экономических преступлений, подписал ранее президент РФ Владимир Путин. Мера будет распространяться на деяния, совершённые до 1 января 2022 года.