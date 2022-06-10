Швейцария одобрила шестой пакет антироссийских санкций ЕС Швейцария одобрила шестой пакет антироссийских санкций ЕС и запретила въезд 100 лицам

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Завод по переработке нефти и газа

Швейцария одобрила шестой пакет антироссийских санкций, который ранее принял ЕС, включая эмбарго на поcтавки российской нефти, говорится в заявлении, опубликовaннои на сайте Федерального совета Швейцарии. Сверх того, Берн решил ввести финансовые санкции и запрет на въeзд в страну еще для 100 человек из России и Белоруссии. Постановление вступает в силу с 18:00 по местному времени.

Федеральный совет решил принять шестой пакет санкций ЕС против России и Беларуси, — цитирует агентство сообщение.

В рестрикционный список войдут представители оборонных сфер России и Белоруссии, а также политических и информационных.

Ранее Совет Евросоюза утвердил шестой пакет санкций против России из-за спецоперации на Украине, включающий постепенное эмбарго на российскую нефть. Поэтапный отказ от нефти из РФ займет полгода для сырой нефти и восемь месяцев для других нефтепродуктов, но из этого правила будут исключения. Кроме того, три крупнейших российских банка отключат от SWIFT с 14 июня. В рамках новых рестрикций россияне больше не смогут получать у европейцев консалтинговые, бухгалтерские и пиар-услуги, а также пользоваться облачными сервисами.

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский ранее заявил, что Евросоюз приступил к работе над седьмым пакетом санкций против России. По его словам, новые рестрикции могут коснуться поставок газа из РФ и отключения еще нескольких российских банков от SWIFT.