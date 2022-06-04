В Польше заявили о работе над седьмым пакетом санкций против России Замглавы МИД Польши Яблонский: Евросоюз начал работу над седьмым пакетом санкций против России

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Евросоюз приступил к работе над седьмым пакетом санкций против России, заявил в разговоре с польским изданием PAP заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский. По его словам, новые рестрикции могут коснуться поставок газа из России.

Яблонский заявил, что в рамках нового пакета обсуждается отключение еще нескольких российских банков от SWIFT. Среди них — Газпромбанк, через который осуществляется схема оплаты за голубое топливо из РФ.

Также необходимо эмбарго на технологии, которые все еще могут поставляться в Россию и использоваться Россией в ее промышленности, отметил он.

Ранее Совет Евросоюза утвердил шестой пакет санкций против России из-за спецоперации на Украине. Поэтапный отказ от нефти из РФ займет полгода для сырой нефти и восемь месяцев для других нефтепродуктов, но из этого правила будут исключения. Кроме того, три крупнейших российских банка отключат от SWIFT с 14 июня. В рамках новых рестрикций россияне больше не смогут получать у европейцев консалтинговые, бухгалтерские и пиар-услуги, а также пользоваться облачными сервисами.