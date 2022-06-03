Евросовет утвердил шестой пакет санкций против России

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Совет ЕС утвердил шестой пакет санкций против России и Белоруссии. В пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте Евросовета, отмечается, что новые ограничения коснулись импорта сырья, российских банков и СМИ. Таким образом, шестой пакет ограничений предусматривает отказ от ввоза нефти и нефтепродуктов из РФ, который будет реализован в течение 6–8 месяцев. Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк отключат от SWIFT, а телеканалам «Россия 24», «Россия РТР» и «РТР Планета» запретят вещание в Европе.

ЕС принял решение запретить покупку, импорт или передачу сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС. Поэтапный отказ от российской нефти займет от 6 месяцев для сырой нефти до 8 месяцев для других продуктов нефтепереработки, — сказано в пресс-релизе Евросовета.

Шестой пакет санкций накануне был утверждён послами ЕС. Тогда же стало известно, что он предусматривает введение частично отложенного нефтяного эмбарго и запрет на поставки российской нефти морским путем.

31 мая стало известно о том, что лидеры стран — членов ЕС договорились о частичном запрете на импорт российской нефти. Новые ограничения затронут две трети объема топлива.