Шведский суд оправдал «российского шпиона» Суд в Швеции оправдал подозреваемого в шпионаже в пользу России мужчину

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Стокгольмский окружной суд вынес приговор по делу 60-летнего Сергея Скворцова, подозревавшегося в шпионаже в пользу России, сообщает пресс-служба суда. Следователи предполагали, что он работал на российскую военную разведку и передавал Москве технологии. Однако мужчина был признан невиновным и отпущен на свободу. Судья заявил, что обвиняемый действительно передавал технологии России, однако его действия не подпадают под понятие шпионажа.

Окружной суд Стокгольма сегодня огласил приговор по делу, в рамках которого мужчине в возрасте 60 лет было предъявлено обвинение, среди прочего, в незаконной разведывательной деятельности против Швеции и незаконной разведывательной деятельности против иностранной державы. Окружной суд оправдал мужчину, — говорится в пресс-релизе.

Владелец компании по продаже промышленного оборудования Сергей Скворцов был задержан в ноябре 2022 года. Прокуратура обвинила его в передаче России технологий и электронных устройств в обход санкций и заявила, что его действия нанесли государственной безопасности «серьезный ущерб». Однако в окружном суде не согласились с этим заявлением. По словам представителя суда Якоба Хеденмо, прокурор не смог доказать, что основной деятельностью Скворцова являлся сбор секретной информации.

Ранее Госдепартамент США сделал Москве «серьезное предложение» в обмен на освобождение американца Пола Уилана, приговоренного к тюремному сроку за шпионаж. Суть предложения не раскрывается. По словам одного из сотрудников дипломатического ведомства, Вашингтон твердо намерен вернуть Уилана к семье.