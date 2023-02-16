Шведский депутат оценил ущерб военному потенциалу страны из-за помощи Киеву Шведский депутат Хульквист: военный потенциал страны страдает из-за поставок оружия Украине

Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

Поставки вооружения ВСУ наносят ущерб военному потенциалу Швеции, заявил депутат риксдага Петер Хульквист в письме к главе Минобороны Полу Йонсону. По его словам, обороноспособность страны страдает из-за отправки 50 боевых машин пехоты CV90 на Украину. При этом парламентарий подчеркнул, что Стокгольм должен помогать Киеву и что считает военную поддержку правильным решением.

Военная поддержка Украине необходима и правильна. Но это также имеет последствия для Вооруженных сил, с которыми необходимо разбираться <...> Что касается 50 CV90, которые сейчас поставляются в Украину, то явно страдает военный потенциал Швеции, — пишет Хульквист.

Депутат обратил внимание на противоречие между постановлением Минобороны Швеции, согласно которому заменить предоставленные Украине БМП нужно постепенно в период 2021-2025, и дополнительным бюджетом правительства, согласно которому военную технику заменить нужно быстро. В письме он спросил Йонсона, какие меры он намерен предпринять в сложившейся ситуации.

Ранее власти Швеции утвердили пакет помощи Украине, согласно которому ВСУ получат самоходные артиллерийские установки Archer, а также 50 бронемашин CV-90 и переносные противотанковые управляемые ракеты Next Generation Light Anti-tank Weapon (NLAW).