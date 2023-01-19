Швеция поставит Украине артиллерийские установки Archer Премьер-министр Швеции Кристерссон анонсировал поставки Украине самоходных артиллерийских установок Archer

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Шведская 155-мм многоцелевая самоходная артиллерийская установка «Archer

Власти Швеции приняли решение поставить Украине самоходные артиллерийские установки Archer, сообщает Шведское радио со ссылкой на премьер-министра страны Ульфа Кристерссона. Кроме того, Стокгольм направит на Украину 50 бронемашин CV-90 и переносные противотанковые управляемые ракеты Next Generation Light Anti-tank Weapon (NLAW).

Шведский премьер заявил, что правительство страны приняло решение по пакету военной поддержки, состоящему из трех частей, включая «первое решение о начале поставок на Украину артиллерийской системы Archer». Сообщается, что общая стоимость пакета помощи составит около $ 420 млн.

Ранее сообщалось, что США впервые передадут Украине самоходные гаубицы Paladin. По словам заместителя помощника американского министра обороны Лауру Купер, цель новых поставок — повышение мобильности ВСУ.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал передать Украине колесные танки AMX-10 RC. Как правило, они используются в качестве разведывательной машины, но также способны на борьбу с бронетехникой.