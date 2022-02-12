Президент Германии Штайнмайер переизбран на второй срок

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Немецкий авиаперевозчик Lufthansa может рассмотреть вариант прекращения авиасообщения с Украиной, рассказал представитель компании журналистам РИА Новости. В Lufthansa отметили, что внимательно следят за обстановкой в регионе. Решение о запрете перелётов на Украину пока не принято.

Lufthansa очень внимательно следит за ситуацией на Украине. Приостановка авиасообщения рассматривается, но в настоящий момент по этому поводу не принято каких-либо решений, — заявили в компании. 13 февраля в Министерстве...