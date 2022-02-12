Президент Германии Штайнмайер переизбран на второй срок
Антон Соловьев
Антон Соловьев
17:05, 13 февраля 2022
Франк-Вальтер ШтайнмайерФото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press
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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер переизбран немецким парламентом на второй срок, об этом со ссылкой на итоги голосования в бундестаге сообщает Der Spiegel. Политик занимает пост президента Германии с 19 марта 2017 года, когда сменил Йоахима Гаука.
Я на стороне тех, кто борется за демократию. Кто бы ни напал на нее, я буду их противником, — заявил Штайнмайер после обнародования результатов голосования.
В начале декабря 2021 года Социал-демократ Олаф Шольц был избран новым канцлером ФРГ по итогам голосования в немецком бундестаге.
Кандидатуру Шольца на пост канцлера внёс президент Германии — Франк-Вальтер Штайнмайер. По мнению наблюдателей, положительный исход голосования по кандидатуре Шольца обеспечен, поскольку коалиция в составе социал-демократов (СДПГ), «зелёных» и Свободной демократической партии (СвДП) имеет большинство мест в парламенте.