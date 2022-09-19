Россиянка выжила после нападения сына на членов семьи в Турции

Фото: Qin Yanyang/Xinhua/Global look Press

Мать Дмитрия Степанова, который с молотком напал на своих родителей в Турции, в результате чего был убит глава семейства, выжила, передает SHOT со ссылкой на Генконсульство РФ в Анталье. По информации Telegram-канала, 64-летняя Татьяна Степанова находится в реанимации в тяжелом состоянии. Отмечается, что угроза для жизни сохраняется.

Ранее стало известно о задержании турецкой полицией Степанова, который набросился своих родителей молотком. Глава семейства скончался на месте. Также в СМИ появилась информация и о смерти матери. После содеянного преступник сбежал, однако вскоре был найден. Он был задержан во время прогулки у торгового центра в Анталье.

В ходе расследования, проведенного оперативно-разыскной группой, было установлено, что убийца психологически не здоров.

По данным агентства IHA, в 2015 году мужчина также с молотком напал на своего друга.

Степанов признался в нападении на отца и мать, совершенном в пятизвездочном отеле в Анталье. В видеообращении молодой человек рассказал, что мечтал расправиться с отцом с детства, поскольку тот его избивал.