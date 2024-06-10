Шольца назвали «политическим трупом» после поражения на выборах Политолог Рар: Шольц отдал себя судьбе после поражения на выборах

Фото: Thomas Banneyer/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц отдал себя судьбе и готов стать «политическим трупом» после поражения СДПГ на выборах в Европарламент в ФРГ, высказался в разговоре с NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. Эксперт считает, что Шольц не проявляет никакого сопротивления.

Канцлер [Германии] отдает себя судьбе и готов стать политическим трупом. Тревожная вещь в упадке Шольца заключается в том, что он не проявляет никакого сопротивления. Он не хочет новых выборов и не хочет нового начала. В разгар этого исторически мощного нисходящего вихря, в котором СДПГ представила свой исторически худший результат на общенациональных выборах вчера, Шольц опускается как камень в глубину, — пояснил Рар.

Эксперт отметил, что партия «Альтернатива для Германии» пользуется большей популярностью. Кроме того, он уточнил, что на европейских выборах старейшая фракция на данный момент проигрывает самой молодой — ХДС/ХСС.

Правящие элиты Германии находятся в полном шоке. Думаю, правящие элиты будут делать разные маневры, чтобы не потерять власть. В канцлеры будут прочить лидера ХДС [Фридриха] Мерца, но тому придется искать себе партнеров для коалиции, — заключил политолог.

Ранее стало известно, что партия Шольца СДПГ занимает третье место на выборах в Европарламент в ФРГ с 14% голосов по результатам экзитполлов. Первые опросы при выходе с участков показали, что ее обошла «Альтернатива для Германии» (16,5%), а лидирует оппозиционный блок ХДС/ХСС (29,5%).