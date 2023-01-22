Шольц внезапно заговорил о Путине посреди обращения к французам

Во время своего видеообращения, посвященного 60-летней годовщине с момента подписания Францией и Германией Елисейского договора, немецкий канцлер Олаф Шольц неожиданно заявил, что российский президент Владимир Путин «не победит», запись обращения опубликована в Twitter. Канцлер также призвал продолжать поставлять Украине оружие. До этого момента Шольц говорил о важности дружбы Германии и Франции.

И теперь, 60 лет спустя, мы можем сказать, что двусторонний мирный проект состоялся. Германия и Франция — друзья и близкие партнеры. Сегодня мы говорим о европейском мирном проекте на рубеже времен, о наших ценностях, которые мы хотим сохранить, защитить и укрепить, — произнес он.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что контактная группа НАТО не согласовала вопрос поставки Украине немецких танков Leopard 2. Министр отметил, что есть «хорошие аргументы» за и против передачи ВСУ танков и их необходимо тщательно взвесить. По его словам, и США, и Германия располагают достаточным количеством танков как для собственных нужд, так и для помощи Украине.

Министр также сказал, что Альянс продолжит снабжать Украину ЗРК Patriot, IRIS-T, БМП Marder и другими вооружениями, а также обучать военнослужащих ВСУ обслуживанию этой техники.