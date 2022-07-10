Шольц предупредил о многолетних проблемах с энергетикой в ФРГ Шольц: на решение проблем энергобезопасности Германии уйдёт несколько лет

Фото: pixabay.com

Для решения проблемы энергобезопасности Германии потребуется несколько лет. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его словам, федеральное правительство уже приняло необходимые меры для того, чтобы страна была готова к дефицит газа. Обращение канцлера опубликовано на сайте правительства страны.

Мы обеспокоены безопасностью нашего энергоснабжения. Так будет в течение следующих нескольких недель, месяцев и лет. <...> Мы строим трубопроводы, терминалы СПГ. Мы гарантируем, что он хранится в наших резервуарах для хранения газа. И мы обеспечиваем использование угольных электростанций, чтобы сэкономить газ, — сказал Шольц.

Он подчеркнул, что власти стремятся к тому, чтобы в долгосрочной перспективе страна не зависела от импорта ископаемого топлива и увеличила долю возобновляемых источников энергии. Для этого в стране меняется законодательство в темпах, которых «никогда раньше не наблюдалось в стране и которые необходимы».

В начале июня в шестой пакет санкций ЕС включили частичное эмбарго на российскую нефть. Запрет распространяется на морские поставки и касается как чистой нефти, так и её смесей. На этом фоне годовая инфляция в еврозоне достигла рекордных 8,6%. Сильнее всего в годовом выражении подорожала энергия — на 41,9%.