Для решения проблемы энергобезопасности Германии потребуется несколько лет. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его словам, федеральное правительство уже приняло необходимые меры для того, чтобы страна была готова к дефицит газа. Обращение канцлера опубликовано на сайте правительства страны.
Мы обеспокоены безопасностью нашего энергоснабжения. Так будет в течение следующих нескольких недель, месяцев и лет. <...> Мы строим трубопроводы, терминалы СПГ. Мы гарантируем, что он хранится в наших резервуарах для хранения газа. И мы обеспечиваем использование угольных электростанций, чтобы сэкономить газ, — сказал Шольц.
Он подчеркнул, что власти стремятся к тому, чтобы в долгосрочной перспективе страна не зависела от импорта ископаемого топлива и увеличила долю возобновляемых источников энергии. Для этого в стране меняется законодательство в темпах, которых «никогда раньше не наблюдалось в стране и которые необходимы».
В начале июня в шестой пакет санкций ЕС включили частичное эмбарго на российскую нефть. Запрет распространяется на морские поставки и касается как чистой нефти, так и её смесей. На этом фоне годовая инфляция в еврозоне достигла рекордных 8,6%. Сильнее всего в годовом выражении подорожала энергия — на 41,9%.