Шольц назвал имя нового министра обороны ФРГ Шольц подтвердил назначение Писториуса главой Минобороны ФРГ

Фото: IMAGO/Droese/Global Look Press

Борис Писториус

Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил назначение главы МВД Нижней Саксонии Бориса Писториуса на пост руководителя Минобороны ФРГ. В своем Twitter-аккаунте он отметил опытность, компетентность и «напористость» в числе выдающихся качеств нового министра.

Я рад, что новым министром обороны станет выдающийся политик нашей страны Борис Писториус. Благодаря своему опыту, компетентности и напористости, а также большому сердцу он как раз тот человек, который нужен бундесверу, — написал Шольц.

Писториус с 2013 года занимал пост главы МВД Нижней Саксонии. До этого политик был мэром города Оснабрюк (с 2006 по 2013 год).

16 января Кристина Ламбрехт отправила прошение об отставке на имя Шольца. Политик занимала пост министра обороны с декабря 2021 года. За сутки до отставки в квартире министра произошел пожар из-за загоревшегося рождественского венка.

Немецкий политолог Александр Рар предположил, что главой Минобороны ФРГ должна снова стать женщина из СДПГ, поскольку все посты в правительстве четко распределены между правящими коалициями. По его словам, вместо подавшей в отставку Ламбрехт не может прийти мужчина в эпоху «феминистской внешней политики», которую провозгласили в стране.