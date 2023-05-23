Шольц назвал желаемые итоги конфликта на Украине Шольц: конфликт на Украине закончится ее вступлением в ЕС

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Желаемым итогом конфликта на Украине является ее вступление в Евросоюз, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время выступления на праздновании юбилея правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Он также назвал нынешнюю эпоху горькой главой в истории, сообщает Bild.

Горькая глава в истории нашего континента <...> закончится тем, что свободная Украина станет полноправным членом Европейского союза, — заявил Шольц.

Он добавил, что правительство Германии отстаивает идеи, заложенные первым канцлером ФРГ от социал-демократов Вилли Брандтом, который внедрил в Европе принципы неприменения силы, нерушимости границ, территориальной целостности государств и права народов на самоопределение.

Ранее Шольц заявил, что Украина не сможет вступить в НАТО в ближайшем будущем, потому что не соответствует ряду критериев для приема в Альянс. Такое мнение он высказал в ходе саммита G7, который в том числе посетил президент Украины Владимир Зеленский.

Представитель Кремля Дмитрий Песков до этого назвал недопущение Украины в НАТО одной из целей военной операции, которую Россия начала в 2022 году.