Коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у шестерых человек в Ватикане. Об этом сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.
Однако сдавал ли анализы сам 83-летний понтифик, он не уточнил.
У заразившихся не было контактов ни с папой римским, ни с его ближайшими помощниками, — цитирует Бруни ТАСС.
Проверку окружения главы римско-католической церкви проводило управление по здравоохранению и гигиене папского города-государства. Тестирование прошли в общей сложности 170 сотрудников Святого престола и постояльцев резиденции понтифика — гостиницы «Дом святой Марфы».
Из соображений предосторожности в Ватикане были приняты меры по дезинфекции.
Как писал NEWS.ru, из-за эпидемии коронавируса Святой престол решил все Пасхальные службы проводить без присутствия верующих. Сейчас собор Святого Петра и площадь перед ватиканской базиликой закрыты для туристов.
28 марта Франциск выступил с обращением к верующим и призвал их не сеять панику из-за эпидемии коронавируса. Проповедь проходила перед пустой площадью и транслировалась в соцсетях и по радио.