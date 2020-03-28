https://static.news.ru/photo/d81bdcc4-7117-11ea-9609-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cecilia Fabiano/Global Look Press

Коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у шестерых человек в Ватикане. Об этом сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

Однако сдавал ли анализы сам 83-летний понтифик, он не уточнил.

У заразившихся не было контактов ни с папой римским, ни с его ближайшими помощниками, — цитирует Бруни ТАСС.

Проверку окружения главы римско-католической церкви проводило управление по здравоохранению и гигиене папского города-государства. Тестирование прошли в общей сложности 170 сотрудников Святого престола и постояльцев резиденции понтифика — гостиницы «Дом святой Марфы».

Из соображений предосторожности в Ватикане были приняты меры по дезинфекции.

Как писал NEWS.ru, из-за эпидемии коронавируса Святой престол решил все Пасхальные службы проводить без присутствия верующих. Сейчас собор Святого Петра и площадь перед ватиканской базиликой закрыты для туристов.

28 марта Франциск выступил с обращением к верующим и призвал их не сеять панику из-за эпидемии коронавируса. Проповедь проходила перед пустой площадью и транслировалась в соцсетях и по радио.