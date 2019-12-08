Колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, сгоревший в Одессе, не имел пожарной сигнализации.
Об этом заявил глава украинской Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Николай Чечёткин,
По факту пожара возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривает две версии возникновения пожара — неисправность электрооборудования и умышленный поджог. Задержаны два подозреваемых. В полиции не исключают, что число фигурантов дела может возрасти.
Ранее NEWS.ru писал, что число жертв пожара достигло 10. В больницах остаются девять пострадавших. Ещё 10 человек считаются пропавшими без вести. По распоряжению президента Владимира Зеленского 8 декабря объявлено на Украине днём траура.
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