Серия взрывов прогремела в Сумской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Несколько взрывов прогремело в Сумской области на севере Украины, сообщило издание «Страна». Местные власти информацию не комментировали.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в регионе объявлена воздушная тревога. Официальной информации о происходящем не поступало.

Ранее также сообщалось о серии взрывов в украинском городе Сумы. По информации онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области была объявлена воздушная тревога. Кроме этого, 7 сентября сообщалось о взрывах и воздушной тревоге в Сумах. Других подробностей не приводилось.

До этого украинское издание написало, что серия взрывов прогремела в ночь на 7 сентября в городе Килия Одесской области. По имеющейся информации, там расположены речной порт и крупный судостроительно-судоремонтный завод. Кроме того, днем 6 сентября стало известно о взрыве, который произошел в доме на левом берегу Днепра в Киеве. Он прогремел в многоэтажном доме, расположенном в исторической местности Русановка. О пострадавших не сообщалось. До этого в Сети распространилось видео налета дронов на порт Рени. Запись сделали члены экипажа одного из кораблей, оказавшегося поблизости.