Российский сенатор Франц Клинцевич прокомментировал нежелание Польши приглашать президента Владимира Путина на мероприятия, посвящённые началу Второй мировой войны.
Позицию Варшавы член комитета Совфеда по обороне назвал оскорбительной для страны, которая понесла во Второй мировой войне тяжелейшие потери.
Клинцевич отметил, что польские власти предпочитают заниматься «сведением счётов» вместо совместных размышлений над тем, как предотвратить повторение подобного, сообщает
Как ранее писал News.ru, замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что Варшава хочет отметить годовщину начала войны в духе исторической правды. По его словам, Россию решено не приглашать из-за того, что Москва не заинтересована в его сохранении.