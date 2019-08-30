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Президенты Украины и Грузии Владимир Зеленский и Саломе Зурабишвили договорились о продолжении торгово-экономического сотрудничества. Они обсудили этот вопрос в ходе двусторонней встречи, которая состоялась в Польше.

Главы государств положительно оценили политический диалог между двумя странами. Отдельное внимание стороны уделили безопасности и обороне, сообщает пресс-служба украинского лидера. Помимо этого, было решено наладить координацию взаимодействия в рамках сотрудничества...