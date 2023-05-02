Сенатор от Крыма объяснил слова Шольца о стремлении избежать эскалации Сенатор от Крыма Цеков: Шольц выступил против атак ВСУ территории РФ из-за боязни эскалации

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против атаки ВСУ российских территорий из-за боязни эскалации конфликта, считает член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков. В беседе с НСН сенатор отметил, что Европа не хочет быть вовлеченной в конфликт напрямую. При этом страны Запада, в том числе и ФРГ, продолжают поставлять ВСУ оружие, что противоречит заявлениям Шольца.

Конечно, они боятся эскалации, потому что эскалация приведет к войне непосредственно между Германией и Россией, действия могут перенестись на их территорию. <...> Они очень сильно лукавят, пытаются не быть вовлеченными, но прекрасно понимают, что это оружие используется против России, — уточнил сенатор.

По словам Цекова, в Берлине понимают, что перенос боевых действий на их территорию повлечет применение более мощного оружия Россией. Для Германии подобный исход может оказаться плачевным, считает сенатор. Он также напомнил, что на Западе Крым считают украинской территорией. Сенатор уточнил, что Россия будет расценивать удары по Крыму как удары по территории России.

Он также добавил, что Германия действительно может контролировать использование своего вооружения на территории России. Он пояснил, что это в первую очередь касается ракет и снарядов. При этом, в случае появлении танков на территории РФ, Европа быстро об этом узнает, заявил Цеков.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявил о стремлении Берлина избежать эскалации между Россией и НАТО, несмотря на поставки оружия Украине. По его словам, Германия в этом плане делает только шаги, согласованные с партнерами.