Секретные документы НАТО были выставлены на продажу в даркнете Секретные документы НАТО, связанные с Португалией, были выставлены на продажу в даркнете

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global look Press

Генеральный штаб Вооруженных Сил (EMGFA) под командованием начальника, адмирала Силвы Рибейро подвергся «длительной и беспрецедентной кибератаке», в результате которой были изъяты секретные документы НАТО, сообщает издание Diário de Noticias. Масштабы ущерба все еще выясняются Управлением национальной безопасности.

По словам источников издания, следящих за делом, которое считается «крайне серьезным», кибершпионы американской разведки обнаружили, что «в даркнете продаются сотни документов, отправленных НАТО в Португалию, которые считаются секретными».

Сообщается, что официальный представитель посольства США в Лиссабоне эту информацию не подтвердил, но и не опроверг, заявив, что дипмиссия «не комментирует вопросы разведки». Судебная полиция комментарии СМИ давать отказалась.

НАТО, в свою очередь, потребовала объяснений случившегося от португальского правительства. По этому случаю делегация премьер-министра страны Антониу Кошты должна прибыть в штаб-квартиру Управления безопасности НАТО в Брюсселе на встречу высокого уровня.

Ранее стало известно, что бывший президент США Дональд Трамп обвинил агентов ФБР в краже конфиденциальных медицинских документов. Трамп сообщил, что сотрудники спецслужб вломились в его частную резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде и изъяли его «высококонфиденциальные» медсправки. Теперь, по словам Трампа, агенты ФБР смогут убедиться, что он совершенно здоров.