СДПГ лидирует на выборах в бундестаг после подсчётов в половине округов

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) лидирует с 25,4% на выборах в бундестаг, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) показывает второй результат — 25,1%. Таковы данные после подсчёта голосов с более половины округов, сообщает РИА Новости.

Третий результат показывают зелёные (13,8%), четвёртый — свободные демократы (11,2%), пятый — «Альтернатива для Германии» (10,6%). Не преодолевают пятипроцентный барьер левые, у них 4,2%.

Ранее стало известно, что кандидат от Христианско-демократического союза Георг Гюнтер не смог выиграть выборы по одномандатному округу, от которого с 1990 года избиралась уходящий канцер Ангела Меркель. Гюнтер набрал на 23,5% голосов меньше, чем Меркель в 2017 году и кандидат от Социал-демократической партии Германии Анна Касаутцки (24,4%) в 2021 году.