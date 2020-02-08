https://static.news.ru/photo/1b44970c-4a7b-11ea-8987-fa163e074e61_660.jpg Фото: ssu.gov.ua

В аэропортах Киева и Одессы подделывали документы о ремонте пассажирских самолётов, сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).

СБУ разоблачила механизм некачественного выполнения ремонтных работ по техническому обслуживанию пассажирских самолётов одной из украинских авиакомпаний в международных аэропортах Одесса и Киев, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что такая практика могла привести к трагедии, поскольку предполагала использование фактически неисправных самолётов для пассажирских перевозок.

Авиакомпания, где были выявлены подлоги, не называется, но уже один её сотрудник, ответственный за техническое обслуживание, признан виновным судом. Ему грозит лишение свободы сроком до трёх лет.

В Томске 3 февраля аварийно сел борт Bombardier CRJ-100. У самолёта частично разрушилась стойка шасси. После посадки работа аэропорта была приостановлена.