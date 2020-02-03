https://static.news.ru/photo/399bba54-463a-11ea-bd5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: UAC/via Globallookpress.com

Самолёт Екатеринбург — Томск аварийно приземлился в Томске из-за частичного разрушения стойки шасси. На момент происшествия в салоне находились 32 пассажира и четыре члена экипажа.

Никто из находившихся на борту Bombardier CRJ-100 не пострадал. Работа аэропорта на данный момент приостановлена, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. На этот момент из аэропорта должны были вылететь семь рейсов. Порядка 400 пассажиров ожидают их в здании аэровокзала.

Прибывающие воздушные суда направлены в Новосибирск. Проводится доследственная проверка по статье о нарушении правил безопасности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на борту самолёта Челябинск — Москва умер пассажир. Причины смерти не сообщаются.