Самолёт Екатеринбург — Томск аварийно приземлился в Томске из-за частичного разрушения стойки шасси. На момент происшествия в салоне находились 32 пассажира и четыре члена экипажа.
Никто из находившихся на борту Bombardier CRJ-100 не пострадал. Работа аэропорта на данный момент приостановлена,
Прибывающие воздушные суда направлены в Новосибирск. Проводится доследственная проверка по статье о нарушении правил безопасности.
Ранее NEWS.ru сообщал, что на борту самолёта Челябинск — Москва умер пассажир. Причины смерти не сообщаются.
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