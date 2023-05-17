СБУ сообщила о блокировке уличных камер Киева, фиксировавших работу ПВО

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины отключила в Киеве уличные камеры наблюдения, по которым можно было отслеживать работу систем ПВО, сообщило украинское ведомство в Telegram-канале. По данным СБУ, просматривать материал с этих камер мог «широкий круг пользователей».

СБУ разоблачила блогеров и заблокировала онлайн-камеры, которые «засветили» работу ПВО, — говорится в сообщении.

Вместе с тем СБУ сообщила, что были установлены личности шести жителей Киева, которые незаконно публиковали информацию о работе сил ПВО, у них изъяты смартфоны и прочая компьютерная техника.

Против них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины «Несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах, движении, перемещении или размещении Вооруженных сил Украины или других, образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения», фигурантам грозит до восьми лет тюрьмы.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военные ударом гиперзвуковой ракеты «Кинжал» поразили в Киеве американский ЗРК Patriot.

Также Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на украинские власти сообщил, что в ночь на 16 мая Киев подвергся самым массированным обстрелам за все время проведения СВО. По данным канала, удары были нанесены российскими ракетами «Кинжал» и «Калибр». Минобороны России эту информацию не комментировало.