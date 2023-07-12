СБУ предъявила обвинения экс-командующему Черноморским флотом СБУ заочно предъявила обвинения экс-командующему Черноморским флотом РФ Осипову

Фото: МО РФ

Игорь Осипов

Экс-командующий Черноморским флотом РФ Игорь Осипов заочно обвинен в нарушении законов и обычаев войны, говорится в Telegram-канале Службы безопасности Украины. По данным ведомства, военнослужащий «причастен к обстрелам гражданской инфраструктуры».

Служба безопасности собрала новые доказательства вины бывшего командующего Черноморским флотом России Игоря Осипова, который причастен к обстрелам гражданской инфраструктуры Украины, — сообщили в СБУ.

В ведомстве подчеркнули, что Осипов «несет ответственность за воздушный обстрел Винницы» в июле 2022 года. В СБУ добавили, что экс-командующему Черноморским флотом уже предъявляли обвинения в нарушении территориальной целостности страны.

Ранее Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск бывшего главу СБУ Василия Грицака. Ему предъявлены заочные обвинения в обстреле Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее Следственный комитет России заочно предъявил обвинения двум украинским генералам — экс-командующему силами «антитеррористической операции» Михаилу Забродскому и бывшему командующему «операцией объединенных сил» Сергею Наеву.