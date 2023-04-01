Санду обсудила с Зеленским интеграцию в Евросоюз

Фото: The Presidential Office of Ukrai/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Майя Санду и Владимир Зеленский

Президент Молдавии Майя Санду обсудила с украинским лидером Владимиром Зеленским вопросы сотрудничества в энергетической безопасности и совместные действия при интеграции в Евросоюз, о чем сообщила на странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Она подчеркнула, что Молдавия будет и впредь поддерживать Украину.

Я обсудила с президентом Украины ряд тем двусторонней повестки дня, в том числе наше сотрудничество по проектам модернизации и расширения инфраструктуры, укрепления энергетической безопасности. Мы также договорились лучше координировать наши усилия в процессе достижения начала переговоров о присоединении к ЕС, — написала она.

О визите Санду на Украину стало известно 31 марта, когда Зеленский и его молдавская коллега посетили Бучу. Вместе с ним также были премьеры Словакии Эдуард Хегер, Словении Роберт Голоб и Хорватии Андрей Пленкович.

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский ранее обвинил украинское правительство в том, что оно намеренно не восстанавливает город Буча за счет бюджетных средств, стремясь сохранить «образ страдания» для Запада с целью облегчения запроса о помощи. Он добавил, что визиты иностранных гостей в Бучу и Ирпень и их речи выглядят «очень красиво».