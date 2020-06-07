Самый известный заключённый Британии стал шотландским лордом

https://static.news.ru/photo/ec6d365a-a8c6-11ea-aad3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrew Mccaren /Global Look Press

Чарльз Бронсон, получивший неформальный титул самого известного и жестокого заключённого Великобритании, стал лордом, когда семья приобрела ему земельное владение в Шотландии.

По информации таблоида The Mirror, когда 67-летний преступник получил надел неподалёку от Галлоуэя, он призвал называть его лордом Чарльзом Артуром Сальвадором. Урождённый лондонец Майкл Питерс неоднократно менял имена и до недавнего времени назывался Чарльзом Али Ахмедом. Свой наиболее известный псевдоним Питерс позаимствовал у американского актёра Чарли Бронсона.

Следующим достижением станет моё освобождение. Увидимся на вечеринке, — цитирует Бронсона The Mirror.

Бронсон оказался в тюрьме в 1974 году после ограбления почтового отделения, откуда 22-летний лондонец вынес £26,18. Суд приговорил мужчину к семи годам заключения. Бронсон неоднократно пресекал закон в тюрьмах, нападал на охранников и персонал, брал заложников, был зачинщиком бунта. За исключением трёх недель в 1992 году, он оставался за решёткой, сменив около 120 исправительных учреждений.

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