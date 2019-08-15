https://static.news.ru/photo/141f00a6-bf3f-11e9-bf48-fa163e074e61_660.jpg Фото: dreamliner0602/twitter.com

Аэропорт ирландского города Шаннон приостановил работу после инцидента с самолётом авиакомпании Omni Air International, который обслуживает Министерство обороны США. По некоторым данным, в момент инцидента на борту воздушного судна находились сотрудники Пентагона.

Информации о пострадавших не поступало, передаёт « ПолитЭксперт ».

Администрация аэропорта не представила конкретных подробностей инцидента, однако отметила, что речь идёт о самолёте Boeing 767-300. В настоящее время сотрудники работают над освобождением основной полосы 06/24 от повреждённого самолёта.

По данным Omni, пожар возник на борту рейса OY531 во время взлёта. Перевозчик участвует в расследовании инцидента, сообщает Flight Global .

Ранее News.ru писал, что авиарейс U6-34 «Уральских авиалиний» из Симферополя в столицу отменён из-за аварийной посадки А321, принадлежащего компании, в Жуковском. Представители перевозчика и аэропорта работают с пассажирами.