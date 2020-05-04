Саакашвили: Зеленский объявит о моём назначении через день-два

https://static.news.ru/photo/e73eda48-8e32-11ea-85e5-fa163e074e61_660.jpg Михаил Саакашвили Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого ранее планировали назначить вице-премьером Украины по реформам, заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский на днях объявит о его назначении на какую-либо должность.

Думаю, что президент в ближайшие день-два, я не знаю, когда он решит, <...> что-то конкретное объявит. Я не являюсь искателем должностей. У меня аллергия на кабинеты, — заявил Саакашвили в эфире телеканала «Украина 24».

Он не стал отвечать на вопрос, в какой сфере может получить должность и чем будет заниматься на Украине.

Это неэтично мне комментировать, пока он не объявит, — сказал экс-губернатор Одесской области.

Ранее NEWS.ru писал, что Зеленский предложил Саакашвили занять должность вице-премьера по реформам. Однако правительство Украины отозвало из Верховной рады представление на назначение экс-главы Одесской области на эту должность.

Михаил Саакашвили по украинским законам не может войти в состав правительства из-за имеющейся у него судимости. Соответствующее положение содержится в статье 7 закона «О кабинете министров Украины». Причём в законе не указывается, что имеет значение место, где был осуждён человек. Таким образом, Саакашвили не может стать вице-премьером, так как имеет действующую судимость в Грузии. Также он является фигурантом нескольких уголовных дел. Все судебные решения, которые вынесены в отношении бывшего президента в Грузии, действительны и на Украине, так как Киев ратифицировал Европейскую конвенцию о международном признании судебных решений по уголовным делам и договор с Грузией о правовой помощи.