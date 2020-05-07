Саакашвили занял пост главы исполнительного комитета реформ Украины

https://static.news.ru/photo/30c83e8a-908a-11ea-bd5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladimir Valishvili/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ.

Назначить Саакашвили Михаила Николозовича главой исполнительного комитета реформ, — сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы главы украинского государства.

Ранее NEWS.ru писал, что Зеленский предложил Саакашвили занять должность вице-премьера по реформам. Однако правительство Украины отозвало из Верховной рады представление на назначение экс-главы Одесской области на эту должность.

Михаил Саакашвили по украинским законам не может войти в состав правительства из-за имеющейся у него судимости. Соответствующее положение содержится в статье 7 Закона «О кабинете министров Украины». Причём в законе не указывается, что имеет значение место, где был осуждён человек. Таким образом, Саакашвили не может стать вице-премьером, так как имеет действующую судимость в Грузии.

Также он является фигурантом нескольких уголовных дел. Все судебные решения, которые вынесены в отношении бывшего президента в Грузии, действительны и на Украине, так как Киев ратифицировал Европейскую конвенцию о международном признании судебных решений по уголовным делам и договор с Грузией о правовой помощи.