Рядом с русской школой в Вильнюсе нашли пакет с боеприпасами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рядом с русской школой имени Льва Карсавина в Вильнюсе нашли пакет с 50 патронами малого калибра и магазином, передает Spuntik Литва. Боеприпасы обнаружили под балконом многоквартирного дома.

По данным портала, пакет был найден в Юстинишском районе столицы Литвы 7 февраля около 13:40. На прошлой неделе, как передает портал, в русской школе, расположенной неподалеку от места нахождения боеприпасов, двое подростков взорвали самодельную взрывчатку.

Ранее на северо-востоке Москвы полицейские совместно с коллегами из УФСБ России изъяли у 61-летнего пенсионера два пистолета, пистолет-пулемет и более 200 различных патронов. Оружие и боеприпасы хранились в гаражном боксе.

До этого сотрудники российской полиции обнаружили боеприпасы в одной из квартир по Загребскому бульвару на территории Санкт-Петербурга. Своеобразную «наводку» на место правоохранителям дали граждане, заявившие о семейной ссоре. После сообщения о конфликте полиция выехала на место. В квартире силовиками обнаружено незаконное хранилище боеприпасов.