«Русские над нами смеются»: генерал рассказал о состоянии британской армии

https://static.news.ru/photo/e1e5dc04-84a9-11eb-942f-96000091f725_660.jpg Фото: Hanna Adcock/Global Look Press

Бывший глава Генштаба Вооружённых сил Великобритании генерал Ричард Даннат критически отозвался о состоянии армии государства. Он заявил, что из-за действий правительства армия оказалась негодной к боевым действиям.

Русские над нами смеются, а американцы качают головами, — негодует военный, чьи слова приводит The Mirror.

По его словам, Минобороны страны тратит огромные деньги на истребители F-35B — каждая машина стоит более $100 млн. Он указал на США, которые предпочитают искать дешёвые замены. И подобные затраты, уверен Даннат, крайне негативно сказываются на армии.

Он подчеркнул, что правительство Соединённого Королевства не вкладывает средств в модернизацию военной техники, в том числе танков и полевой артиллерии, а также не имеет средств ПВО. Таким образом, Штаты не могут полагаться на британских союзников в боевых действиях.

Генерал ждёт, что в ближайшие 10 лет численность британских войск сократится — и это при том, что уже сейчас армии недостаёт порядка 10 тысяч служащих. Сейчас любые крупные военные операции для Британии являются роскошью, резюмирует Даннат.

Ранее NEWS.ru писал, что дуэль танковых подразделений Великобритании и России в случае вооружённого конфликта с большой вероятностью закончится не в пользу подданных королевы. Такой вывод содержится в докладе, составленном комитетом по вопросам обороны палаты общин британского парламента.