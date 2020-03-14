Врачи диагностировали коронавирусную инфекцию у трёх членов Национал-либеральной партии Румынии. Один из них является депутатом местного парламента.
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Положительный тест на коронавирус оказался у депутата Лучиана Хеюша, мэра Девей Флорина Оанчи, а также руководителя одной из местных организаций Адриана Давида Николае, — гласит сообщение группы стратегического общения.
Отмечается, что все трое недавно приняли непосредственное участие в партийном заседании.
Как передавал NEWS.ru, 9 марта Румыния закрыла авиасообщение с Италией, которая на тот момент уже была главным европейским очагом распространения коронавирусной инфекции.
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