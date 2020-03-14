https://static.news.ru/photo/1a4a7aca-6609-11ea-bfc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Врачи диагностировали коронавирусную инфекцию у трёх членов Национал-либеральной партии Румынии. Один из них является депутатом местного парламента.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с COVID-2019 при румынском правительстве. Заболевшие национал-либералы довели число случаев заболевания в Румынии до 102.

Положительный тест на коронавирус оказался у депутата Лучиана Хеюша, мэра Девей Флорина Оанчи, а также руководителя одной из местных организаций Адриана Давида Николае, — гласит сообщение группы стратегического общения.

Отмечается, что все трое недавно приняли непосредственное участие в партийном заседании.

Как передавал NEWS.ru, 9 марта Румыния закрыла авиасообщение с Италией, которая на тот момент уже была главным европейским очагом распространения коронавирусной инфекции.