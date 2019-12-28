https://static.news.ru/photo/2e3cdcc2-2adf-11ea-8b2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Siepmann/imagebroker.com/Global Look Press

Закон о свободе вероисповедания, подписанный президентом Черногории Мило Джукановичем, поддерживает церковный раскол. Такая позиция содержится в Патриаршем и Синодальном послании Московского патриархата.

Закон является попыткой поставить Сербскую православную церковь в унизительную и опасную зависимость от государства — тем более несправедливую, потому что Черногория является государством светским, сказано в обращении.

Произвольно и незаконно вторгаясь в область канонического права, власти страны отрицают очевидную и легко доказуемую преемственность канонической церкви, настаивая на её перерегистрации, выводящей церковь за рамки правового поля и подставляющей её под удар агрессивного национализма, — говорится в заявлении Русской православной церкви (РПЦ).

Синод сравнил ситуацию в Черногории с тем, что годом ранее происходило на Украине. Там, напомнили в РПЦ, также был принят закон, заложивший юридическую основу для изъятия у канонической Церкви храмов, монастырей и земель.

Как писал NEWS.ru, закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин» был принят парламентом Черногории на фоне проходящих в стране акций протеста. Впоследствии президент подписал документ.

Принятый закон допускает изъятие собственности у Сербской православной церкви. Речь идёт более чем о 650 религиозных объектах.