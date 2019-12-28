Мило Джуканович Мило Джуканович Фото: Zhang Liyun/Xinhua/Global Look Press

Президент Черногории Мило Джуканович подписал закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», вызвавший протесты в стране.

Сегодня к черногорскому лидеру с призывом не подписывать документ обращались депутаты оппозиционного «Демократического фронта». Они призывали вернуть законопроект в Ассамблею для пересмотра, сообщает RTCG.

Подписанный Джукановичем закон подразумевает изъятие церковной собственности у Сербской православной церкви. Речь идёт о более чем 650 религиозных объектах, писал NEWS.ru.

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