Президент Черногории Мило Джуканович подписал закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», вызвавший протесты в стране.
Сегодня к черногорскому лидеру с призывом не подписывать документ обращались депутаты оппозиционного «Демократического фронта». Они призывали вернуть законопроект в Ассамблею для пересмотра,
Đukanović potpisao Zakon o slobodi vjeroispovijesti -— Volim Podgoricu (@VOLIMPODGORICU)
https://t.co/CSjP6BxJ4G pic.twitter.com/tTBAgrgWWB December 28, 2019
Подписанный Джукановичем закон подразумевает изъятие церковной собственности у Сербской православной церкви. Речь идёт о более чем 650 религиозных объектах, писал NEWS.ru.
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