https://static.news.ru/photo/86230112-2979-11ea-b82a-fa163e074e61_660.jpg Мило Джуканович Фото: Zhang Liyun/Xinhua/Global Look Press

Президент Черногории Мило Джуканович подписал закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», вызвавший протесты в стране.

Сегодня к черногорскому лидеру с призывом не подписывать документ обращались депутаты оппозиционного «Демократического фронта». Они призывали вернуть законопроект в Ассамблею для пересмотра, сообщает RTCG.

Đukanović potpisao Zakon o slobodi vjeroispovijesti - https://t.co/CSjP6BxJ4G pic.twitter.com/tTBAgrgWWB — Volim Podgoricu (@VOLIMPODGORICU) December 28, 2019

Подписанный Джукановичем закон подразумевает изъятие церковной собственности у Сербской православной церкви. Речь идёт о более чем 650 религиозных объектах, писал NEWS.ru.