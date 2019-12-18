https://static.news.ru/photo/0af89be4-21b0-11ea-87f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: KristinaWOX/CC BY-SA 4.0/commons.wikimedia.org

Россия рассчитывает, что при рассмотрении проекта закона о свободе вероисповедания в Черногории интересы православной церкви не будут ущемлены. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что этот вопрос является «прерогативой страны и её народа», однако отметила, что суть обсуждаемой темы выходит за рамки одного государства.

Как мы понимаем, это может серьёзно затронуть интересы Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви, в том числе права собственности на религиозные объекты, — цитирует Захарову ТАСС.

Она указала на необходимость «неукоснительно соблюдать законные права канонических православных церквей» при обсуждении документа.

Законопроект о свободе вероисповедания должен быть вынесен на рассмотрение парламента Черногории 24 декабря. Он отчасти напоминает ситуацию с церковным расколом на Украине и тесно связан со стремлением непризнанной в православном мире Черногорской церкви получить автокефалию.

Документ, помимо прочего, допускает национализацию всех религиозных объектов, на которые каноническая Церковь не имеет документов о праве собственности. Фактически это всё, что было построено до 1918 года — 650 святынь, включая монастырь Острог. Духовенство опасается, что всё изъятое может быть передано неканонической Церкви.

Ранее, как писал NEWS.ru, Священный синод Русской православной церкви выразил обеспокоенность стремлением властей Черногории укрепить положение Черногорской и изъять часть имущества Сербского патриарха.