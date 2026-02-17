Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 15:55

Россиянка возглавила украинскую сборную на церемонии открытия Олимпиады

Спортсмены сборной Украины во время парада атлетов на церемонии открытия XXV зимних Олимпийских игр на стадионе Сан-Сиро в Милане Спортсмены сборной Украины во время парада атлетов на церемонии открытия XXV зимних Олимпийских игр на стадионе Сан-Сиро в Милане Фото: РИА Новости
Россиянка Анастасия Кучерова возглавила группу украинских спортсменов на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Милане, пишет Associated Press. По данным агентства, именно она несла плакат украинской сборной.

Архитектор из России, которая живет в Милане последние 14 лет, стала волонтером на Олимпиаде в Италии. По ее словам, она специально выбрала табличку Украины.

Кучерова также рассказала об этом опыте на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Она призналась, что украинские спортсмены сразу узнали ее акцент и заговорили с ней по-русски. Это, по ее мнению, стало символом «глубокой связи» между народами.

Ранее российский фигурист Петр Гуменник заявил, что украинский фигурист Кирилл Марсак, который не хотел соревноваться с россиянами, на самом деле хороший парень. По его словам, спортсмен выражал позицию федерации, а не свою собственную.

До этого двукратный чемпион ОИ Александр Кожевников заявил NEWS.ru, что Олимпийские игры — 2026 являются «обглоданными» без полноценного участия российских спортсменов. Он добавил, что на этих Играх не за кого болеть и не на кого тратить эмоции.

