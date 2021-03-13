Россиянина задержали на Украине за нарушение границы

https://static.news.ru/photo/10867790-84ae-11eb-a3b1-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/DPSUkraine

Граждане России и Белоруссии задержаны на Украине за незаконное пересечение границы. Об этом заявила пресс-служба Госпогранслужбы страны.

Инцидент произошёл вблизи пункта пропуска «Пища». Двое мужчин, двигавшихся пешком от украинско-белорусской границы, были задержаны пограничниками Луцкого отряда.

У мужчин при себе были паспорта, позволившие установить их гражданство. Несмотря на наличие документов, они предпочли незаконный способ пересечения границы. По их словам, далее они таким же образом планировали попасть на территорию Евросоюза, сообщается на сайте ведомства.

Нарушителей доставили в пограничное подразделение для проведения проверки и принятия решения о привлечении их к административной ответственности.

Ранее NEWS.ru писал, что три неизвестных человека с оружием намеревались прорваться в РФ с территории Украины в конце 2020 года. Нарушители открыли огонь, когда российские пограничники попытались их задержать. Завязалась перестрелка, в результате которой один злоумышленник был застрелен, двое других успели сбежать обратно на Украину. По данному факту было возбуждено уголовное дело.